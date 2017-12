Mio figlio ha ricevuto in regalo un giocattolo intelligente. Posso fidarmi?

Gli smart toy possono nascondere più di un'insidia.

Se in famiglia avete dei bambini, ci sono buone probabilità che quest'anno sotto l'albero ci sia stato almeno uno smart toy.

I cosiddetti giocattoli intelligenti somigliano ai loro progenitori "sciocchi", ma possiedono la capacità di collegarsi a Internet e sono dotati di sensori, videocamere e microfoni.

Tutto ciò dovrebbe permettere al destinatario del regalo di divertirsi in modi che prima dell'arrivo di questi prodotti non erano nemmeno pensabili, ma la verità è che le insidie non mancano.

A ricordare come gli smart toy non siano così innocui come si potrebbe pensare pensa Sophos, elargendo anche un invito rivolto a tutti gli adulti: verificate che il regalo ricevuto da vostro figlio o da vostro nipote non presenti pericoli invisibili.

I problemi riguardano soprattutto la possibilità che, tramite quei giocattoli, qualcuno sia in grado di spiare i bambini, oppure che i dati personali siano raccolti per chissà quale scopo, o che i giocattoli stessi possano subire un attacco da parte di qualche hacker.

Non si tratta soltanto di scenari teorici: già nel 2015 un produttore di Hong Kong finì sotto accusa perché i suoi prodotti smart raccoglievano dati sensibili (relativi a 6,3 milioni di bambini) e li inviavano all'azienda, dov'erano conservati con scarsissime precauzioni.

Più di recente, l'americana CloudPets è stata scoperta ad archiviare i messaggi vocali scambiati dai bambini attraverso i giocattoli; anche in questo caso, con pochissime attenzioni verso la sicurezza.

Né si può dimenticare il bando imposto dalla Germania agli smartwatch per bambini, considerati paragonabili a delle microspie.

Questi e altri casi dimostrano come non sia possibile fidarsi ciecamente delle rassicurazioni dei produttori, ma sia necessaria una vigilanza costante da parte di chi acquista questi prodotti.

Anche perché, qualora un problema in qualche giocattolo venisse riconosciuto e identificato, niente garantisce che venga poi corretto, o che il prodotto venga ritirato dal mercato. E nemmeno che la falla sia pubblicamente annunciata in modo che i potenziali acquirenti ne siano informati.

Anche se ormai è tardi per agire prima dell'acquisto, qualcosa ancora si può fare: utilizzare le risorse messe a disposizione da Internet per informarsi sui giocattoli intelligenti ricevuti in regalo dai bambini e verificare se siano presenti falle, debolezze o vulnerabilità.

Inoltre - come consiglia ancora Sophos - anche se lo smart toy funziona esattamente come indicato sulla scatola ciò non significa che non ci siano rischi, almeno per quanto riguarda la privacy: la raccolta di dati sui bambini è un fenomeno ancora poco considerato e difficile da quantificare, ma certamente reale.