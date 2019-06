Apple brevetta lo schermo completamente arrotolabile da usare con lo smarpthone e il tablet

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-12-2018] Commenti (1)

Gli schermi pieghevoli sono la moda del momento, ma l'ultimo brevetto registrato da Apple è più futuribile della maggior parte delle versioni viste sinora.

Si tratta infatti di un display che nella forma base è arrotolato completamente su sé stesso (ossia in pratica ha una forma cilindrica) e che è pensato per essere compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dagli smartphone ai tablet, passando per gli iPod.

Con questo tipo di schermo, gli utenti hanno a disposizione un display continuo che rende complicato l'utilizzo di un touchscreen per impartire i comandi, dato che la facilità di commettere errori è molto alta. Per questo motivo, Apple pensa a un'interazione basata non sul tocco, ma sul movimento.

Il display arrotolato ha poi una copertura protettiva esterna il cui materiale non è stato indicato incollata con un adesivo trasparente allo schermo vero e proprio.

Dato che lo schermo nella versione base resta fissato sulla forma cilindrica, e non è previsto che si possa srotolare, la protezione non deve necessariamente essere flessibile: può essere rigida e robusta, dato che una volta in posizione non cambierà più aspetto.

Tuttavia, nello stesso brevetto Apple ipotizza anche una versione configurabile del display, che possa quindi assumere diversi aspetti: potrebbe diventare un prisma a base triangolare, o somigliare a un libro, o diventare un parallelepipedo.

A quel punto non si potrà più parlare di display "arrotolato", ma di display arrotolabile, che si può trattare un po' come si può fare con un giornale.

Naturalmente, tutto ciò al momento esiste soltanto nelle intenzioni di Apple: non c'è alcuna indicazione su un suo eventuale debutto sul mercato né, se è per questo, sull'effettiva intenzione di Apple di realizzarlo.