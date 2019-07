Google lancia l'antispam per gli SMS

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-01-2019] Commenti (6)

Quando si parla di spam, subito si pensa ai messaggi indesiderati che affollano la casella email. In realtà, lo spam non si limita a infestare un solo mezzo di comunicazione.

Anche i messaggi di testo vengono utilizzati per importunare gli utenti nella speranza che abbocchino all'amo del mittente che, nel migliore dei casi, punta a vendere qualcosa e, nel peggiore dei casi, è l'autore di una truffa.

Dopo oltre sei mesi di sviluppo, ora l'app Messaggi di Android si appresta a ricevere il primo filtro antispam: la distribuzione di questa funzionalità è già iniziata, anche se non tutti i possessori di smartphone Android la riceveranno immediatamente.

L'antispam si basa su un sistema automatico e su una lista nera compilata a partire dalle indicazioni degli utenti stessi, che possono segnalare a Google tutti i messaggi indesiderati, come già indicato nella pagina di supporto.

I singoli utenti che hanno già ottenuto questa funzionalità possono disattivarla agendo sulle Impostazioni, aprendo la scheda Avanzate e quindi agendo sulla voce Protezione dallo spam.

È bene infine ricordare che ogni comodità giunge a un prezzo: in particolare, perché il sistema automatico antispam funzioni, per ogni messaggio ricevuto alcune informazioni (ripulite dei dettagli che potrebbero identificare l'utente) vengono condivise con Google; tra questo non c'è il testo del messaggio.

Se poi si segnala manualmente un messaggio come spam, allora il contenuto intero viene inviato a Google, che lo analizza per mantenere in ordine i propri filtri, insieme ai numeri di telefono di mittente e destinatario.