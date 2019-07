Windows 10 October Update, nuovo problema: disattiva l'account Administrator

Microsoft ha promesso l'ennesima patch.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-01-2019] Commenti (1)

In Windows 10, come nelle precedenti versioni dei sistemi basati su Windows NT, esiste un account predefinito chiamato Administrator che però è disabilitato.

Di norma, gli utenti di Windows 10 usano un account con i privilegi di amministratore e non hanno bisogno di un account Administrator dedicato. Esso può essere attivato in caso di necessità per agire sul sistema: può tornare utile, per esempio, se il normale account con diritti di amministrazione per qualche motivo non funziona.

In questi giorni è però emerso un problema: chi aveva attivato l'account Administrator mentre usava Windows 10 versione 1803, eseguendo l'aggiornamento alla versione 1809 (October 2018 Update), lo troverà nuovamente disattivato.

Ciò accade, a quanto è dato sapere soltanto, se ci sono altri account con diritti amministrativi; il problema è che l'utente non viene informato della disattivazione che si accompagna all'upgrade.

Microsoft ha riconosciuto che questa disattivazione silenziosa può causare problemi in certi scenari (per esempio se si cancella l'account privilegiato senza sapere che Administrator non è più attivo) e ha promesso una patch entro la fine di questo mese.

Sondaggio Di quale generazione fai parte? Generazione silenziosa: i nati tra gli anni '20 e gli anni '40 del XX secolo Baby boomers: i nati tra gli anni '40 e l'inizio degli anni '60 del XX secolo Generazione X: i nati tra gli anni '60 e l'inizio degli anni '80 del XX secolo Generazione Y (o Millennials): i nati tra gli anni '80 del XX secolo e il 2000 Generazione Z: i nati dal 2000 Generazione Alpha (o Screenagers): i nati dal 2010

Mostra i risultati (2087 voti)

Leggi i commenti (4)

Nell'attesa, si può riattivare manualmente l'account agendo su Gestione computer -> Utenti e gruppi locali -> Utenti.

A quel punto, cliccando con il tasto destro su Administrator e scegliendo Proprietà si aprirà una nuova finestra: togliendo il segno di spunta nella casella Account disabilitato e scegliendo Ok l'account verrà riabilitato.