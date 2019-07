Fuchsia OS supporterà le app per Android

Il successore del robottino verde manterrà la compatibilità con i software più amati dagli utenti.

Anche se ci vorranno ancora anni prima che Fuchsia OS, il successore di Android su cui Google sta lavorando, veda la luce, è già ora di preparare una strategia che convinca gli utenti a passare da una piattaforma all'altra.

In realtà, ciò che gli utenti più desiderano è poter continuare ad adoperare le proprie app preferite, indipendentemente dal sistema operativo dello smartphone. L'articolo continua qui sotto.

Google lo sa bene, ecco perché Android Runtime che permetta di eseguire le app per Android anche in ambiente Fuchsia.

I piani per Fuchsia sono ambiziosi: dovrà essere in grado di funzionare non soltanto su smartphone e tablet, ma anche sui Pc. È il sostituto designato sia di Android che di Chrome OS.

Se sarà in grado di far girare tutti i software per Android, allora probabilmente non ci sarà una particolare resistenza nella sua adozione, e Fuchsia OS potrà avere sul serio possibilità di successo.