Pubblicata la ''master list'' degli hacker

Quasi 773 milioni di indirizzi email unici e 21 milioni di password in chiaro: sono questi i numeri del maggiore archivio dati mai scoperto da Have I Been Pwned e attivamente utilizzato dagli hacker per tentare il login nei siti usando le credenziali di utenti legittimi.

Questa lunghissima lista - come ha spiegato Troy Hunt, fondatore di Have I Been Pwned - nasce dall'unione di elenchi minori ed è stata resa disponibile da sconosciuti tramite il sito di file sharing Mega.

I dati in essa contenuti provengono da diverse violazioni condotte negli ultimi anni: riuniti insieme, sono stati battezzati Collection #1 e usati come «master list».

Essi infatti facilitano la vita ai malintenzionati, offrendo un vastissimo campionario di credenziali valide da utilizzare per violare ulteriori siti, nella speranza che gli utenti abbiano riutilizzate dette credenziali più volte.

Per cercare di proteggere i titolari degli indirizzi e delle password, Hunt ha iniziato a spedire email alle oltre 768.000 che si sono iscritte al servizio di notifica per essere avvisate proprio in casi come questo.

Chi desidera verificare la compromissione del proprio indirizzo può inserirlo nell'apposita pagina del servizio e, se scopre che è stato violato, agire cambiando la password in tutti i luoghi in cui è adoperata.