Usi un adblocker? Spotify ti chiude l'account

Chiunque abbia sottoscritto un servizio online avrà ormai fatto l'abitudine con il periodico aggiornamento delle Condizioni d'uso.

Di solito si tratta di modifiche scritte in legalese e che talvolta sono soltanto formali: pertanto, la maggior parte degli utenti non perde tempo a leggerle e, se il servizio in questione è apprezzato, le accetta senza battere ciglio.

Nel caso dell'ultimo aggiornamento apportato alle Condizioni d'uso di Spotify, però, è bene porre un po' d'attenzione.

La formula adottata a partire dal 7 febbraio, infatti, prevede chi verrà scoperto a usare un adblocker per saltare gli spot - che sono la fonte di guadagno della versione gratuita di Spotify - rischierà di vedere il proprio account sospeso o addirittura chiuso.

La data in cui il controllo della presenza degli adblocker entrerà in vigore è il primo giorno del mese di marzo: gli utenti di Spotify hanno insomma ancora buona parte del mese di febbraio per decidere se disabilitare il blocco delle pubblicità, passare a una versione a pagamento oppure abbandonare del tutto il servizio.

Al momento in cui scriviamo la modifica alle Condizioni è già presente nella versione per gli Stati Uniti (al punto 10 del paragrafo 9, User guidelines) ma non è ancora stata recepita nella versione italiana.