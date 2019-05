WinRAR, falla vecchia di 14 anni minaccia 500 milioni di utenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-02-2019] Commenti (12)

WinRAR è una delle utilità per la compressione e decompressione dei file più usati in ambiente Windows, forte di oltre 500 milioni di utenti.

Se siete tra questi, assicuratevi di possedere l'ultima versione: essa infatti risolve una falla che è stata presente nel software per ben 14 anni.

Se il bug ha potuto resistere così a lungo è perché esso si trova all'interno della libreria di terze parti UNACEV2.DLL, usata per gestire i file in formato ACE, che non viene aggiornata dal 2005.

Secondo i ricercatori di Check Point Software, che hanno scoperto la vulnerabilità, sfruttare il bug non è immediato ma è comunque tutt'altro che impossibile: si può, per esempio, approfittarne per estrarre un file eseguibile in una cartella che ne ordini l'esecuzione nel momento in cui si avvia il sistema.

Dato che il file causa di tutti i problemi non viene toccato dal 2005, che è un prodotto di terze parti e che WinRAR non dispone del suo codice sorgente, per turare la falla è stata presa una decisione drastica: «Per proteggere la sicurezza degli utenti di WinRAR abbiamo deciso di eliminare il supporto al formato di archivio ACE» hanno fatto sapere gli sviluppatori.