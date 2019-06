Violano i computer della scuola per cambiare i voti sul registro

Proprio come nel film Wargames.

Chi ha visto e amato il film Wargames - Giochi di guerra non può non ricordare la scena in cui il protagonista, David Lightman, riusciva da casa propria a introdursi nei computer della scuola e cambiare i voti.

Alcuni studenti delle superiori in Michigan (USA) sono riusciti a fare nella realtà quanto a David riusciva nella finzione cinematografica, modificando non soltanto i propri voti ma anche i dati relativi alla frequenza alle lezioni.

L'accaduto è stato rivelato dal sovrintendente del distretto scolastico di cui gli istituti interessati fanno parte, sia sul sito web ufficiale che su Facebook, affermando che a seguito della scoperta della violazione è stata avviata un'indagine interna.

Alcuni degli autori sono già stati individuati, e i loro genitori sono stati avvisati, mentre non è chiaro se nella vicenda siano state coinvolte anche le forze dell'ordine, dato che l'intromissione non autorizzata in sistemi informatici è un reato.

A dire la verità non è la prima volta che avviene qualcosa di questo tipo: per esempio nel 2017 uno studente del New Jersey, sempre negli Stati Uniti, aveva violato il sistema informatico scolastico allo scopo di migliorare almeno sulla carta il proprio rendimento.

Ancora prima, nel 2012, alcuni studenti italiani si sono prodotti in una bravata analoga. Anziché violare da remoto i computer della scuola, hanno preferito installare un keylogger sui PC usati dai professori per carpire gli username e le password.

In questo modo sono stati in grado di ottenere i compiti in classe prima ancora che venissero presentati loro, oltre che naturalmente di alzare i voti.

La loro ingordigia li ha però traditi: facendo di colpo passare addirittura al 9 dei voti che per mesi erano rimasti stabili intorno al 3 sono stati scoperti.