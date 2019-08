Sonic, Paramount torna sui propri passi sul film

Le proteste in Rete hanno sortito il loro effetto.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-05-2019] Commenti

A sinistra, il Sonic del trailer. A destra, quello che i fan vorrebbero

C'è chi già parla esultando del "potere del web" e forse non ha tutti i torti, se davvero sono state le proteste della Rete a spingere Paramount a tornare sui propri passi e cambiare certi aspetti fondamentali di un film che ancora non è uscito.

Pochi giorni fa è uscito il primo trailer di Sonic - Il film e dire che quasi tutte le reazioni sono state di estremo disappunto non inizia nemmeno a rendere l'idea.

Se il dottor Robotnik di Jim Carrey non ha ricevuto troppe critiche e, anzi, da più parti è stato indicato come la parte migliore del trailer, l'aspetto del protagonista, Sonic, ha sollevato un'ondata di indignazione.

Chi è stato un fan di Sega negli anni '90, quando Sonic era al massimo della popolarità, si è sentito insultato da un personaggio che all'occhio sembra avere soltanto una lontana parentela con l'originale. Sebbene negli anni le versioni del porcospino blu siano state diverse, quella del film che dovrebbe uscire a novembre si discosta così tanto da ciascuna di esse da non venire accettata.

Così è montata la protesta su siti, forum e social network. E, a quanto pare, è stata ascoltata.

Ad appena due giorni dal rilascio del trailer e dall'apparizione delle lamentele, il regista Jeff Fowler è personalmente intervenuto su Twitter scrivendo: «Grazie per il supporto. E per le critiche. Il messaggio è forte e chiaro... Non vi piace l'aspetto e volete dei cambiamenti. Ci saranno. Tutti alla Paramount e presso Sega sono impegnatissimi a darvi la migliore versione di questo personaggio che si possa realizzare».

Una resa su tutta la linea, insomma, almeno a prima vista. Tanti sono gli aspetti del Sonic in CGI che non sono piaciuti (c'è chi si concentra sui denti, chi sulle gambe/zampe posteriori, chi sugli occhi...) ma non è possibile sapere a quali «cambiamenti» Fowler stesse pensando mentre scriveva il tweet.

Sondaggio Secondo te Internet... E' stata la più importante innovazione tecnologica degli ultimi anni. Ha reso le relazioni umane troppo impersonali. Ha reso più facile la vita di tutti i giorni. E' stata un toccasana per l'economia mondiale. E' riuscita a facilitare le relazioni umane. Ha contribuito a confondere le identità dei popoli.

Mostra i risultati (2633 voti)

Leggi i commenti (12)

Per far contenti i fan la produzione dovrebbe sostituire il personaggio attuale con una versione completamente nuova, come alcuni mock-up realizzati dai fan mostrano. C'è solo un problema: il film ha già una data di uscita, l'8 di novembre.

C'è il tempo di apportare tutte le modifiche necessarie per soddisfare i potenziali spettatori ed evitare che un film già condannato sei mesi prima dell'uscita (e che, a quanto si capisce dal trailer, non avrà una trama particolarmente originale) si trasformi in un flop completo? Forse no.

Lo stesso regista d'altra parte affronta in un certo senso questa domanda quando conclude il suo tweet con l'hashtag #gottafixfast, ossia #dobbiamosistemarloinfretta.

In ogni caso, sembra davvero che il web sia riuscito a influire su una grande casa cinematografica, tanto da farle cambiare idea. E d'altra parte, quando ci sono gli incassi di mezzo, farsi sentire è più semplice.

A meno che non sia tutto un piano, machiavellico e diabolico, ideato da Paramount stessa per far parlare del film, rilasciando un trailer con un Sonic inguardabile (e garantirsi così della facile pubblicità) mentre nel cassetto c'è già il film finito con una versione che piacerà ai fan.