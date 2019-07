Samsung avvisa gli utenti delle sue smart TV che si possono infettare. Poi ci ripensa

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-07-2019] Commenti (5)

Il 16 giugno scorso Samsung ha pubblicato questo tweet, salvato su Archive.org, nel quale mostrava come lanciare l'antivirus incorporato nei suoi televisori smart.

"Fare la scansione del tuo computer per virus malware [sic] è importante per farlo continuare a funzionare bene. Questo vale anche per il tuo TV QLED se è collegato al Wi-Fi! Previeni gli attacchi di software malevolo contro il tuo TV facendo la scansione per eventuali virus sul tuo TV ogni qualche settimana. Ecco come."

Ma invece di rassicurare gli utenti, sembra che il video li abbia in realtà preoccupati, facendo rendere conto a molti di loro, improvvisamente, che il loro televisore smart può prendersi un virus informatico come il più macilento dei Windows XP e quindi non è poi tanto smart come sembrava dal racconto del venditore. I nostalgici noteranno che tutto questo non poteva succedere con i televisori a schermo piatto non smart.

Soluzione di Samsung: eliminare il tweet.

Ma Internet non dimentica. The Register ha una cronologia delle vulnerabilità manifestate in passato dalle smart TV, e non è confortante. Se proprio dovete avere una TV smart, non collegatela a Internet a meno che non sia assolutamente necessario, e se proprio la dovete collegare, allora fatelo tramite dispositivi che filtrino e proteggano la connessione.