La casa ispirata dai cartoni animati che cresce come un albero

In risposta alle case tradizionali di cemento e acciaio, ma anche a quelle in legno così diffuse in Nord America e che tuttavia seguono per lo più precise linee geometriche, lo studio austriaco di architetti Precht ha ideato Bert, la casa che cresce come un albero.

Dagli alberi viene infatti l'ispirazione: l'edificio si sviluppa in verticale attorno a un tronco cilindrico, e sui diversi piani si trovano le varie stanze, tutte dotate di grandi finestre circolari per potenziare al massimo l'immersione nella natura.

Un'altra fonte di ispirazione è l'arte ma, come spiegano gli architetti,

Bert è anche una casa modulare. La versione base comprende quattro piani: al primo ci sono l'entrata e il soggiorno; al secondo una camera da letto e una sala; al terzo una cucina con sala da pranzo e una seconda camera da letto; un bagno al quarto piano.

La modularità della costruzione consente però che nel tempo l'abitazione possa essere adattata alle nuove esigenze: ulteriori moduli prefabbricati possono essere aggiunti in un secondo tempo, facendo a tutti gli effetti "crescere" l'edificio come gli alberi della foresta che rappresentano - nella visione degli architetti - i "vicini" ideali.

Bert arriverà sul mercato all'inizio del prossimo anno. Il prezzo della versione basa è di 120.000 euro.