Vlogger colta in castagna: salta il filtro, la ''ragazza'' ha 58 anni

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-08-2019] Commenti

Il vero aspetto di Qiao Biluo (a sinistra) e l'avatar con cui si presentava

Sua Altezza Qiao Biluo è una popolare vlogger cinese: il suo Douyu (paragonabile per certi versi a YouTube) fino a pochi giorni fa vantava oltre 100.000 iscritti, dai quali Qiao Biluo traeva guadagni anche consistenti.

L'attrattiva della "regina", secondo i media cinesi, era soprattutto la voce, ma contribuiva certamente anche il suo aspetto giovane e affascinante che tanti ammiratori le aveva procurato, al punto che alcuni di essi arrivavano a «venerarla come una dea».

Fino a qui sembra la tutto sommato normale storia di una ragazza che, sfruttando le proprie bellezza e simpatia, riesce a ottenere un pubblico che la segue via web.

Douyu, però, è una piattaforma particolare: offre agli utenti tutta una serie di filtri che possono venire applicati in tempo reale agli autori dello streaming, i quali possono così godere di vari "ritocchini" e apparire più belli di quanto siano in realtà.

Di solito si tratta di filtri poco invasivi, adoperati per correggere certi piccoli difetti: anche YouTube e Instagram permettono di adottare soluzioni di questo tipo.

Proprio per questo motivo, alcuni fan di Qiao Biluo hanno iniziato a chiedere che la ragazza svelasse il suo vero volto, richiesta alla quale la vlogger, da consumata impresaria di sé stessa, ha risposto chiedendo donazioni per almeno 100.000 yuan (circa 13.000 euro), spiegando che «dopotutto, sono un ospite di bell'aspetto».

Le donazioni in effetti hanno iniziato ad arrivare ma, a un certo punto, l'illusione è caduta: non sapremo mai se davvero Qiao Biluo intendesse rivelarsi per com'è davvero una volta raggiunta la cifra indicata, perché un problema tecnico ha fatto saltare il filtro con il quale s'era presentata per tutta la sua carriera prima di arrivare al momento fatidico.

È stato a quel punto che Sua Altezza s'è svelata al pubblico per com'è davvero: una donna di 58 anni che ben poco aveva in comune con la ragazza che spacciava per sé stessa.

Sondaggio Come passi maggiormente il tuo tempo online? Sui social network Leggendo e scrivendo email Guardando filmati Cercando e leggendo informazioni Giocando online Leggendo i blog Sui forum Ascoltando musica e radio online Leggendo quotidiani e riviste Altro (specificare nei commenti)

Mostra i risultati (1807 voti)

Leggi i commenti (9)

Inizialmente, la vlogger non s'era nemmeno accorta di quanto accaduto: ha iniziato a sospettare che qualcosa non andasse quanto ha visto che gli spettatori paganti all'improvviso avevano preso a calare precipitosamente. Poi, la comprensione.

L'incidente è immediatamente diventato virale sui social network cinesi e alla fine è stato ripreso dalla BBC, che l'ha rilanciato in tutto il mondo.

Si potrebbe pensare che così si sia conclusa la carriera di Qiao Bilou. Invece, la BBC riporta che, nonostante la fuga di molti fan, il canale ha improvvisamente acquisito una popolarità ancora superiore, tanto da raggiungere - al momento della stesura dell'articolo - i 650.000 iscritti.

Per ora Sua Altezza ha sospeso lo streaming, ma ha fatto sapere che in realtà ha fatto tutto parte di una mossa astutamente studiata per aumentare la propria fama.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Vlogger perde in diretta il filtro di giovinezza