Misteriosa malattia colpisce i fumatori di sigarette elettroniche

Quasi 200 i casi in America. E c'è già il morto.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-08-2019] Commenti

C'è una misteriosa malattia che ha già colpito in 22 Stati americani i polmoni di diverse persone, tutte legate tra loro da un unico elemento: sono fumatori di sigarette elettroniche.

Secondo quanto riporta il Center for Disease Control and Prevention (CDC) sono ormai 193 i casi in cui i sintomi si sono manifestati dal 28 giugno a oggi senza che si potesse risalire a una causa virale o batteriologica.

Chi si ammala presenta difficoltà sempre maggiori a respirare, tosse, spossatezza, dolori al petto e perdita di peso; in qualche caso si presentano anche problemi a livello gastrointestinale. Dei 193, 22 sono stati ricoverate in ospedale e uno di essi è morto senza che si sia ancora gettata luce sulla causa.

È pur vero che molti pazienti hanno affermato di aver fatto uso, nei tempi immediatamente precedenti al manifestarsi della malattia, di prodotti contenenti THC, ma non tutti hanno seguito questo comportamento.

I sospetti del CDC si sono quindi concentrati sull'abitudine di fumare e-cig proprio perché è l'unico elemento davvero comune tra tutti i diversi casi, con i sintomi che si presentano in persone di età diversissime (anche se in buona parte si tratta di adolescenti e giovani adulti, tra i quali l'abitudine della sigaretta elettronica è più diffusa) e in luoghi molto lontani tra loro.

Tuttavia - precisa il CDC - «non è stato identificato alcun prodotto specifico, né alcun prodotto è stato collegato con sicurezza alla malattia».

Sondaggio I sacchetti biodegradabili sono pių innovazione o pių ecobufala? Innovazione: faranno risparmiare petrolio e calare l'inquinamento. Ecobufala: costano di pių e per l'ambiente non cambia niente.

Mostra i risultati (3191 voti)

Leggi i commenti (20)

Mentre le indagini, condotte in collaborazione con la Food and Drug Administration, proseguono, il Centro ha invitato i medici a segnalare ogni caso inspiegabile di problemi ai polmoni che possa essere legato al vaping (ossia, per l'appunto, l'uso di sigarette elettroniche), specificando quale tipo di e-cig il paziente stia usando e che cosa abbia fumato prima dell'insorgere dei sintomi.

«La gravità dei sintomi che i pazienti stanno segnalando è preoccupante» - spiega il direttore del Dipartimento della Sanità Pubblica dell'Illinois, dove si è verificato il decesso - «ed è necessario far sapere che l'uso di sigarette elettroniche può essere pericoloso».