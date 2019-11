Twitter: cancelleremo gli account inattivi da 6 mesi. Anzi, no

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-11-2019] Commenti (1)

Martedì scorso, 26 novembre, Twitter ha diramato un annuncio che ha creato un po' di subbuglio.

Ha fatto sapere che il prossimo 11 dicembre eliminerà tutti gli account inattivi da almeno sei mesi, liberando così un gran numero di username, che da quel momento saranno pronti per essere riutilizzati.

Chi volesse mantenere il proprio account abbandonato - ha comunicato Twitter - non ha che da effettuare il login: in questo modo il computo dei giorni in cui il profilo è rimasto inutilizzato si azzera, e i tweet sono salvi.

Il vero problema - ciò che ha causato le proteste da parte di diversi utenti - è il fatto che insieme agli account se ne vanno naturalmente anche i tweet a esso collegati: una marea di contenuti rischia dunque di andare persa per sempre.

Così, due tipi di utenti hanno deciso di farsi avanti: quelli che lamentano la possibilità di perdere certe perle scritte da utenti magari un tempo famosi e poi caduti nell'oblio, e quelli che vogliono evitare la cancellazione di massa per ragioni più sentimentali.

È il caso di chi ha un parente o un amico defunto da almeno sei mesi, qualcuno che in vita era attivo su Twitter e il cui profilo ora rientra tra quelli destinati a essere eliminati. Se fino a oggi andare a visitare l'account era un modo per sentire ancora vicina quella persona, dall'11 dicembre ciò non sarà più possibile.

Dopo aver preso nota della protesta, mercoledì 27 Twitter ha deciso di fare una parziale retromarcia: ha ammesso di non aver considerato l'affetto di certi utenti per i tweet di persone scomparse e ha quindi deciso di rimandare la "grande purga".

«Non rimuoveremo alcun account inattivo fino a che non creeremo un nuovo sistema per consentire agli utenti di commemorare quegli account» ha scritto Twitter.

A differenza di Facebook, infatti, la piattaforma di microblogging non ha modo di far diventare l'account di una persona deceduta una sorta di memoriale a essa dedicato tramite l'azione dei familiari: ora questa mancanza sarà colmata, e poi l'eliminazione potrà avere inizio.