Antibufala: batteria del cellulare quasi scarica e radiazioni

Certe bufale tornano periodicamente, soprattutto quando si tratta di presunti "consigli di salute" che toccano argomenti molto popolari come i telefonini. Da Butac arriva la segnalazione del ritorno di un paio di pseudoconsigli telefonici.

Il primo è questo: "Quando la batteria del telefono è debole, non rispondere al telefono, perché la radiazione è 1000 volte più potente." Esiste anche la versione in inglese claudicante: "When phones battery is low to last bar, don't answer the call beacuse the radiation is 1000 times stronger."

Ne avevo già parlato qualche anno fa, nel 2014, e Butac la spiega egregiamente: "esiste la convinzione, senza fondamento, che un cellulare scarico invii più radiazioni, ma è una assoluta sciocchezza. È vero che se vi trovate in zone con basso segnale il cellulare dovrà inviare segnali più potenti per poter trovare campo, ma non ha nulla a che fare con la carica della batteria."

Il secondo, invece, riguarda una particolare tecnica telefonica: rispondere alle chiamate usando l'orecchio sinistro (in inglese, "Answer phone call from left ear"). Non c'è nessuna ragione reale per farlo, come nota il sito antibufala Hoax-Slayer.com; il consiglio stesso non fornisce alcuna giustificazione. Il falso allarme circola almeno dal 2006.

Se lo ricevete, non inoltratelo ai vostri amici: non state affatto facendo loro un favore, ma li state semplicemente confondendo.