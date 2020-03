Coronavirus Challenge, leccare una toilette per notorietà

Solo una celebrità di Instagram e TikTok poteva inventarla.

Esiste qualcosa che nemmeno una pandemia riesce a scalfire? Certo che sì: la follia (per non dire di peggio) dei comportamenti dei cosiddetti influencer.

Il punto più basso, almeno per adesso, è stato raggiunto da Ava Louise, una ventiduenne che si pone come esempio mondiale dall'alto dei sui 22.000 seguaci su TikTok e 162.000 su Instagram.

Che cosa ha fatto? S'è impegnata nella Coronavirus Challenge che, come livello di stupidità, non è differente da altre sfide analoghe, come per esempio la Tide Pod Challenge del 2018 (ossia sfidarsi a mangiare nientemeno che detersivo per lavatrici).

La Coronavirus Challenge di Ava Louise consiste nel leccare il sedile della toilette di un aereo, allo scopo - ovviamente - di condividere il video via TikTok.

La piattaforma ha presto rimosso il video, che tuttavia è presente anche su Twitter dove ha già raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Perché mai fare una cosa del genere? Porre una domanda a chi si professa influencer è forse uno spreco di tempo, ma Insider ci ha provato ugualmente, ottenendo come risposta «Ero stanca che una s****** di nome Corona avesse più notorietà di me» e che, dato che le «bionde sexy» si riprendono da qualsiasi cosa, «non c'è pericolo».

«La xenofobia mi rende triste» ha aggiunto. «Ciò che non rende triste la gente è una ventenne bionda, sexy e ricca che lecca una toilette», per poi concludere con «È stato iconico».

La "celebrità" ha poi regalato altre perle di saggezza - come «il Coronavirus è roba da poveri» e «Ricordatevi soltanto che che vi siete presi il coronavirus perché siete brutti» - ma probabilmente non è il caso di indugiare oltre su questo caso umano.