Windows 10, l'aggiornamento di maggio uscirà con un bug

Microsoft sa tutto, ma correggerà soltanto in seguito.

Si sta già dimostrando difficile il parto del Windows 10 May 2020 Update, primo aggiornamento semestrale di quest'anno per il sistema operativo di Microsoft.

Il periodo di rilascio, inizialmente individuato (seppure soltanto ufficiosamente) nella metà del mese, è stato spostato alla fine dello stesso a causa di un bug individuato all'ultimo momento: questa mossa è stata da tutti vista come una scelta responsabile da parte di Microsoft, che in passato ha con tutta evidenza rilasciato aggiornamenti men che perfetti.

Ora però si apprende che il May 2020 Update che sarà rilasciato nelle prossime settimane conterrà un bug noto, la correzione per il quale sarà prodotta soltanto in seguito.

Stando a quanto è stato affermato da Microsoft stessa, il bug non ha conseguenze sul normale funzionamento del sistema: riguarda infatti Dism, lo strumento creato per consentire la riparazione di un'installazione di Windows che per qualsiasi ragione sia risultata corrotta a causa di un errore.

Da un lato quindi, se tutto va bene l'utente non si accorgerà mai del bug. Dall'altro, qualora dovesse verificarsi un problema serio al sistema operativo lo strumento principale per il ripristino potrebbe non funzionare.

«Siamo consapevoli dell'esistenza di un problema che si verifica quando si usa Dism (Deployment Image Servicing and Management) per risolvere i problemi relativi a corruzione del sistema su installazioni aggiornate al May 2020 Update e che consiste in un'indicazione non sempre corretta dello status» confessa Microsoft. «Questo problema sarà risolto in un rilascio successivo».

Insomma, Windows 10 2004 uscirà con un bug, riconosciuto e ammesso, ma non considerato sufficientemente pericoloso da costringere a rimandare ulteriormente il rilascio. C'è da sperare che gli esperti di Redmond abbiano ragione.