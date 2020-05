Windows 10, un aggiornamento mette fuori uso Internet

Ma i guai possono colpire anche l'audio o la scheda grafica.

Un recente aggiornamento sta causando qualche grattacapo agli utenti di Windows 10: c'è chi nemmeno riesce a installarlo (e sono i più fortunati) e chi invece ce la fa, ma poi scopre problemi all'audio o al funzionamento della scheda grafica.

La colpa non è del May 2020 Update, come qualcuno potrebbe ipotizzare, non fosse altro perché al momento in cui scriviamo il rilascio ufficiale ancora non c'è stato.

Il colpevole è invece l'aggiornamento Kb4556799, che apporta importanti cambiamenti al sistema operativo sui fronti della sicurezza, della gestione dei file e del supporto a periferiche quali mouse, tastiere e tavolette grafiche ma, con tutta evidenza, ha anche qualcosa che non va.

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni e aver notato che diversi utenti raccontavano sui social media le disavventure capitate loro dopo l'installazione di questo update, Microsoft ha deciso, se non di correre ai ripari, quantomeno di diramare un avviso.-

A oggi - spiega il gigante di Redmond - le conseguenze negative sono state limitate, ma «continueremo a indagare su tutti i feedback forniti dagli utenti e terremo sott'occhio con attenzione la situazione».

Sebbene a questo punti i dettagli sulle cause di tutto siano molto scarsi, Microsoft si sbilancia almeno su un punto: ha infatti confessato che l'installazione dell'aggiornamento Kb4556799 può creare problemi ai dispositivi che dispongono di modem Lte.

In particolare, dopo l'installazione può risultare impossibile connettersi a Internet, anche se l'icona che indica lo stato della rete nell'area di notifica rivela erroneamente la presenza di una connessione.

Un ulteriore aggiornamento che ponga fine ai problemi sarà rilasciato in un futuro imprecisato ma, si spera, non troppo lontano. Nell'attesa, gli utenti di Windows 10 faranno bene a non installare l'aggiornamento in questione oppure assicurarsi di avere un punto di ripristino funzionante prima di procedere all'installazione.