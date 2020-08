Ccleaner, per l'antivirus è una presenza indesiderata

Windows Defender classifica il software di Avast come applicazione potenzialmente indesiderata.

È ormai parecchio tempo che CCleaner ha perso molto del favore degli utenti di cui godeva all'origine.

L'acquisizione da parte di Avast e politiche sulla privacy poco chiare, oltre agli occasionali disastri causati proprio da quell'utilità che avrebbe dovuto rendere Windows più scattante, hanno causato una rapida discesa della fiducia nella bontà del programma.

Ora, il colpo di grazia: Microsoft Defender, l'antimalware integrato in Windows 10, classifica Ccleaner come applicazione potenzialmente indesiderata (PUA, Potentially Unwanted Application).

Per dirla tutta, la colpa non è di Ccleaner in quanto programma di "ripulitura" del Registro di Sistema, quanto piuttosto del suo installer.

Chi vuole installare l'utilità di Avast trova in Rete diverse versioni del programma di installazione: CCleaner si può infatti trovare da solo oppure "impacchettato" insieme ad altri software di per sé assolutamente non necessari al funzionamento di CCleaner stesso.

È questo comportamento che Microsoft condanna: nonostante i software che accompagnano Ccleaner siano del tutto legittimi e non pericolosi, il fatto che vengano forniti insieme a quell'unico programma di cui l'utente era in cerca si configura come una pratica poco chiara e, per l'appunto, potenzialmente indesiderata, che rischia di avere conseguenze negative sull'esperienza d'uso dell'utente.

Tra i vari software che si possono trovare in bundle con CCleaner ci sono Google Chrome, Google Toolbar, Avast Antivirus (in versione gratuita) e AVG Antivirus (sempre in versione gratuita). L'utente può scegliere di deselezionare i software aggiuntivi, ma - sostiene Microsoft - non dovrebbe essere costretto a togliere dal pacchetto ciò che sin dall'inizio non voleva: quei prodotti non dovrebbero proprio esserci.

Il fatto che Microsoft Defender indichi CCleaner come PUA è dunque una sorta di avvertimento per l'utente, affinché stia bene attento a ciò che farà durante l'installazione, per evitare di trovarsi il Pc infestato da programmi non voluti.