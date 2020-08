Windows 10 esegue anche le app dello smartphone

Tramite ''Il tuo telefono'' diventa possibile lanciare le applicazioni mobili.

Va diventando sempre più confusa la linea di demarcazione tra il mondo delle app per smartphone e quello delle app per Pc, e il passo più recente verso la convergenza di questi due mondi si deve agli sforzi congiunti di Microsoft e Samsung.

Il recente annuncio del Galaxy Note 20 da parte della seconda ha spinto la prima a illustrare una nuova funzione integrata in Il tuo telefono, l'app che Windows 10 mette a disposizione per gestire gli smartphone Android.

Sfruttando la funzionalità Link to Windows, presente sul Galaxy Note 20 e presto su altri modelli di Samsung, diventa possibile eseguire le app dello smartphone direttamente da un Pc con Windows 10, senza dover utilizzare software dedicati di terze parti.

Ogni app si apre in una finestra separata, proprio come se si trattasse di un programma nativo per Windows: come tale infatti viene trattata, garantendole le possibilità di essere appuntata alla barra delle applicazioni o al menu Start e di apparire tre ai programmi aperti premendo Alt + Tab.

Per ora è possibile adoperare unicamente un'app alla volta; nel corso dei prossimi mesi sarà possibile avviare più app per smartphone contemporaneamente.

Il fatto che questa opzione sia frutto della collaborazione tra Microsoft e Samsung comporta che i primi dispositivi a poterne approfittare, oltre al Galaxy Note 20, siano quelli dell'azienda coreana.

La pagina del sito di Microsoft che contiene l'elenco dei modelli che saranno supportati per primi parla infatti genericamente di «telefoni Android» ma in essa vi sono soltanto telefoni a marchio Samsung.

Non basterà però avere uno degli smartphone indicati: nei primi tempi sarà necessario anche essere iscritti al programma Windows Insider; la disponibilità per il grande pubblico, insomma, si farà attendere ancora un po'.

È decisamente improbabile, però, che l'esecuzione delle app da Pc rimanga una prerogativa di un solo produttore: il futuro vedrà quindi certamente quella lista allungarsi.

Nell'attesa, una soluzione alternativa praticabile (che tuttavia non lancia le app in una finestra a sé, ma ripropone lo schermo dello smartphone) può essere Mirroid, di cui abbiamo parlato non molto tempo fa.