Google trasforma gli smartphone Android in sismografi

Gli smartphone moderni sono pieni di sensori capaci di rilevare ciò che succede loro, tra cui uno dei più noti è l'accelerometro.

È questo componente che attiva la rotazione automatica dello schermo da verticale a orizzontale (e viceversa) quando ruotiamo il telefono, e che può essere usato per attivare determinate funzioni quando si scuote il dispositivo.

Google ha ora avuto l'idea di aggiungere un'utile funzionalità alle applicazioni degli accelerometri: la rilevazione dei terremoti.

Gli smartphone Android in circolazione sono centinaia di milioni e largamente distribuiti in tutto il mondo. Poterli usare per segnalare la presenza di un terremoto può aiutare a salvare delle vite, indicando con una certa precisione la zona raggiunta dalle scosse ed eventualmente avvertendo per tempo quanti ancora il sisma non ha raggiunto: a volte, anche pochi secondi di preavviso possono fare la differenza tra la vita e la morte.

È nato così il progetto Android Earthquale Alert System, al momento ancora in fase embrionale ma potenzialmente prezioso.

Quando rileva un movimento che può far pensare a un terremoto, lo smartphone invia un segnale al servizio di rilevamento terremoti di Google, insieme a dati grezzi sulla posizione; quando più telefoni inviano lo stesso segnale allo stesso tempo, il sistema conclude che c'è davvero un terremoto in corso e, quando sarà completamente attivo, invierà un avvertimento agli utenti che si trovano nelle zone circostanti.

Così chi si trova lontano dall'epicentro può prepararsi prima che le onde sismiche lo raggiungano.

La sperimentazione del sistema inizierà in California; nel corso del prossimo anno si allargherà agli altri Stati degli Usa e alle altre nazioni del mondo.

