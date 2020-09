Da Samsung uno smartphone con due giorni pieni di autonomia

Il Galaxy M51 ha una batteria da 7.000 mAh.

Nonostante tutti i progressi fatti, è raro che la batteria di uno smartphone consenta di raggiungere un'autonomia superiore al giorno, specialmente se lo smartphone in questione viene utilizzato con regolarità.

In attesa di vedere sul mercato delle batterie più efficienti, per avvicinarsi almeno un po' alle autonomie dei semplici cellulari (che funzionavano per giorni senza dover essere ricaricati) l'unica soluzione è adottare batterie più capaci.

Non è necessario arrivare agli estremi di Energizer, che con il suo Power Max P18K Pop offriva una batteria da 18.000 mAh per 90 ore di conversazione, ma era anche una specie di mattone.

Ci si può infatti accontentare della batteria da 7.000 mAh che Samsung ha inserito nel suo Galaxy M51, uno smartphone di fascia media che è appena arrivato sul mercato in Germania e prossimamente dovrebbe sbarcare anche in Italia.

Le specifiche sono quelle di un tipico mid-range: schermo Super Amoled Plus da 6,7 pollici, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamera posteriore da 64 megapixel con obiettivo quadruplo, 6 Gbyte di Ram, 128 Gbyte di memoria interna e processore octa core su cui Samsung ha preferito non sbilanciarsi ma che dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 730. Il sistema operativo è Android 10 con intefaccia One UI Core.

Il lato veramente interessante di quest dispositivo, come si nota, è la batteria: con 7.000 mAh la previsione è di un'autonomia di almeno due giorni pieni, trascorsi i quali si potrà adoperare un caricabatterie con ricarica rapida da 25 Watt.

Il prezzo a cui il Galaxy M51 è venduto in Germania è di 360 euro. Si vocifera che, quando arriverà in Italia, lo smartphone di Samsung costerà di più, ma ancora non ci sono indicazioni ufficiali.