Iliad, offerte per la linea fissa entro la prossima estate

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-09-2020] Commenti (1)

È un periodo decisamente positivo per Iliad, l'operatore di origine francese che negli ultimi due anni ha causato in Italia una rivoluzione nella telefonia mobile grazie alle offerte molto convenienti che ha proposto.

In occasione della chiusura del secondo trimestre fiscale, Iliad ha quindi ritenuto giusto festeggiare i traguardi raggiunti e gettare un'occhiata al futuro.

Per quanto riguarda i traguardi, essi consistono negli oltre 6 milioni di utenti conquistati, pari a circa l'8% del mercato, e in un fatturato in crescita assestatosi a 312 milioni di euro (+76% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno).

Agli utenti però interessa probabilmente di più il futuro, e ciò che l'operatore ha in serbo per loro.

A questo proposito Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad, ha confermato non solo l'intenzione di sganciarsi nel più breve tempo possibile da Wind Tre costruendo una rete propria, ma anche quella di entrare nel mercato della telefonia fissa grazie a un accordo con OpenFiber.

Il lancio di un'offerta per la linea fissa non è ancora ufficializzato, ma in base a quanto annunciato oggi arriverà tra meno di un anno: i primi piani saranno proposti entro l'estate del 2021.