È ufficiale: Nvidia acquisisce Arm

L'operazione vale 40 miliardi di dollari.

Alla fine, l'affare s'è concluso: Nvidia ha annunciato ufficialmente che acquisirà Arm dalla giapponese Softbank in cambio di 40 miliardi di dollari.

La cifra non sarà versata interamente in contanti, ma parte di essa sarà costituita da azioni: a seguito dell'accordo, Softbank acquisisce il 10% di Nvidia, per un valore di 21,5 miliardi di dollari.

Almeno inizialmente, praticamente nulla cambierà per Arm stessa e per quanti fanno uso delle sue tecnologie: la sede resterà a Cambridge, e la concessione delle licenze continuerà così come è stato sinora.

Il primo impiego delle tecnologie acquisite riguarderà l'IA: Nvidia progetta di usare i processori Arm per costruire un supercomputer da destinare ad applicazioni di Intelligenza Artificiale, al fine di inaugurare «una nuova era per i coputer».

«Negli anni che verranno» - ha spiegato Jensen Huang, Ceo di Nvidia - «migliaia di miliardi di computer dotati di intelligenza artificiale creeranno una nuova Internet delle Cose che sarà migliaia di volte più grande dell'attuale Internet delle Persone. L'acquisizione creerà un'azienda posizionata in modo eccezionale per l'era della IA».

Perché l'acquisizione vada a buon fine ora manca solo il via libera da parte delle varie autorità preposte a sorvegliare il mercato, operazione che richiederà circa 18 mesi. Poi i grandi progetti di Huang potranno prendere vita.