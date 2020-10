Il furto automatico del PIN della carta di credito

Vi siete mai imbattuti in un caso di furto automatico di PIN di validazione acquisti online?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-10-2020] Commenti (1)

Ho a che fare con un caso insolito di furto di denaro tramite carta di credito. La vittima è stata attirata con l'inganno su un sito di phishing, che ha visitato con il proprio iPhone (recente e aggiornato). Ha immesso nel sito il numero e il CVV della carta. Già così è una brutta situazione, lo so.

Ma il suo conto bancario è protetto da un sistema di sicurezza che include un SMS di verifica contenente un PIN usa e getta, per cui la transazione fraudolenta non può andare in porto se non viene digitato questo PIN.

Qui sta il mistero: l'SMS è arrivato alla vittima, che giura di non averlo digitato, ma la transazione è stata completata lo stesso come se il PIN fosse stato immesso manualmente. Alla società che gestisce la carta di credito risulta che il PIN sia stato immesso e quindi la transazione è andata in porto: i truffatori hanno rubato il denaro dalla carta della vittima e la banca si è rifiutata di risarcire perché stando ai suoi log la vittima ha usato l'SMS di validazione.

Subito dopo è arrivata una seconda transazione fraudolenta, con relativo PIN proveniente dalla società emettitrice della carta di credito, ma i truffatori non sono riusciti a prelevare altro denaro perché nel frattempo la società emettritrice aveva bloccato la carta.

L'ipotesi prevalente, per ora, è che il sito dei truffatori contenesse del software per leggere gli SMS ricevuti dalla vittima, forse usando la funzione OTP Autofill, come quando ci si iscrive ad alcuni social network e il PIN di autenticazione viene letto automaticamente dall'app del social network.

Se avete teorie migliori, segnalatele nei commenti. Grazie!

Stanno già arrivando le prime ipotesi: