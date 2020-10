Twitter in tilt; crisi risolta, i link per la prossima volta

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-10-2020] Commenti

Stanotte Twitter è risultato inaccessibile in quasi tutto il mondo per oltre un'ora: non compariva nessun aggiornamento ed era impossibile pubblicare tweet.

Ora sembra che tutto sia tornato normale, ma un blackout del genere di una piattaforma usatissima per le notizie, per i servizi d'emergenza e dal presidente degli Stati Uniti è un evento notevole, soprattutto in questo momento, durante la campagna elettorale statunitense.

Secondo Downdetector.com, sito che fa monitoraggio dello stato di moltissimi servizi online, i guai con Twitter sono iniziati intorno alle 21.30 GMT (23.30 ora dell'Europa centrale).

Twitter ha dichiarato che si è trattato di un suo problema tecnico interno, causato da "una modifica di sistema iniziata prima del previsto" e di non avere alcuna indicazione di attacchi informatici o di violazioni della sicurezza.

Ovviamente quando Twitter va in tilt non si può andare su Twitter a informarsi su cosa stia succedendo a Twitter, per cui segnatevi per la prossima volta questi link, che portano a siti che fanno monitoraggio e comunicazione dello stato di Twitter:

Se Twitter non è completamente paralizzato, c'è anche l'account @TwitterSupport.

Fonti aggiuntive: BBC, BoingBoing, The Register, Metabunk.