Windows 10, guai a catena dopo l'ultimo aggiornamento

Gli utenti segnalano problemi al boot, crash del sistema e prestazioni ridotte.

È passata appena una settimana dal rilascio dell'aggiornamento cumulativo di ottobre KB4579311 per Windows 10, pubblicato lo scorso 13 ottobre, e i problemi non si sono fatti attendere.

In molti casi, naturalmente, l'aggiornamento si installa e tutto fila liscio ma, quando le cose decidono di andare male, le conseguenze possono essere serie per il buon funzionamento del Pc.

Da subito, infatti, sono apparse segnalazioni che parlano di difficoltà nell'installazione dell'aggiornamento stesso, di crash, di cali nelle prestazioni e di guai in fase di avvio.

Fortunatamente (almeno da un certo punto di vista), l'occorrenza più comune riguarda l'impossibilità di installare l'aggiornamento stesso, fenomeno che quantomeno gli impedisce di causare ulteriori danni.

Gli utenti vedono apparire un errore identificato da codici quali 0x800f081f, 0x8007000d e 0x800f0988; in casi più fortunati può capitare che la procedura di installazione raggiunga un certa percentuale, resti ferma a lungo ma poi riesca finalmente a completarsi.

In casi meno positivi, l'aggiornamento si installa correttamente, ma poi iniziano i guai. Può capitare che Windows non parta più, oppure che sia molto lento, oppure ancora che dopo il login Explorer (il processo che tra le altre cose gestisce l'interfaccia) si avvii e si chiuda più volte in sequenza prima che il desktop infine appaia.

Nelle eventualità peggiori, poi, Explorer non riesce più a riprendersi e Windows non risponde più ai comandi. In questi casi, bisogna rivolgersi agli strumenti messi a disposizione da Windows per riparare il sistema e sperare che il ritorno a una versione precedente l'aggiornamento sia possibile.

Quanti invece hanno riscontrato problemi di prestazioni affermano che a volte la situazione torna alla normalità se si ha cura di aggiornare tutti i driver delle periferiche presenti sul Pc, riavviando quindi il computer.

In ogni caso, se si verificano problemi dopo l'installazione dell'update KB4579311 ma il sistema ancora risponde, la cosa migliore è disinstallare quell'aggiornamento in attesa che Microsoft produca una soluzione.