Annunciata a sorpresa la prima missione spaziale interamente commerciale

Poco fa SpaceX ha annunciato Inspiration4, la prima missione spaziale orbitale interamente composta da astronauti commerciali.

Verso la fine del 2021, infatti, secondo l'annuncio un Falcon 9 di SpaceX partirà dalla storica Rampa 39A del Kennedy Space Center, in Florida, e porterà in orbita intorno alla Terra quattro passeggeri paganti, che viaggeranno in una capsula Dragon.

Non è previsto un attracco alla Stazione Spaziale Internazionale: si tratterà di un volo orbitale libero di 2-4 giorni intorno alla Terra (non più di 5 giorni, secondo il regolamento). Al termine della missione, gli astronauti ammareranno al largo della costa della Florida.

L'unico passeggero-astronauta di cui è stato reso noto finora il nome è Jared Isaacman, 37 anni, fondatore e CEO di Shift4 Payments, che donerà gli altri tre posti a "persone del pubblico generico che verranno annunciate nelle prossime settimane" e che rappresenteranno rispettivamente la speranza, la generosità e la prosperità, che sono tre dei quattro temi chiave della missione (il quarto è la leadership, presumibilmente rappresentata da Isaacman).

Uno dei posti è riservato a "qualcuno che ha fatto la differenza e ispirato speranza negli altri" , una persona che verrà scelta dal St. Jude Children's Research Hospital, al quale Isaacman ha dedicato la parte benefica del progetto (spende una cifra riservata per questa missione e dona 100 milioni di dollari al St. Jude). Secondo NBC, si tratterebbe di una ex paziente dell'ospedale, guarita dal cancro e attualmente facente parte del personale medico del St. Jude. Si sa che si tratta di una donna perché Isaacman ha rilasciato dichiarazioni in cui usa il femminile she.

Il secondo posto verrà scelto tramite un concorso realizzato con Shift4 Payments e verrà assegnato a un imprenditore (a rappresentare la prosperità) che avvii un negozio online tramite Shift4 e produca un video di candidatura che verrà poi sottoposto a una giuria.

Per il terzo posto (che rappresenta la generosità) è possibile candidarsi per il viaggio visitando Inspiration4.com e facendo una donazione (formalmente facoltativa) a un ente benefico, in una sorta di lotteria.

Purtroppo l'offerta è limitata ai cittadini statunitensi residenti negli Stati Uniti e maggiorenni. Ci sono anche altre restrizioni di statura e peso (1,98 m e 113 kg). I candidati verranno addestrati alle attività spaziali fondamentali.

La Dragon è in grado di operare in maniera sostanzialmente autonoma, comandata dai tecnici sulla Terra, ma Isaacman sarà il comandante; ha molta esperienza come pilota di jet e viene addestrato appositamente per la missione. Le FAQ di Inspiration4 dicono che si tratterà di un volo in orbita bassa su una traiettoria che sorvolerà oltre il 90% della popolazione mondiale. La capsula specifica che verrà usata è attualmente nello spazio, attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale.

Si stima che il costo del volo (compreso l'addestramento) sia intorno ai 55 milioni di dollari a testa.

L'annuncio ha colto di sorpresa anche gli addetti ai lavori e sembra collegato al rinvio del volo commerciale di Tom Cruise e Doug Liman per le riprese spaziali di un film della serie Mission: Impossible, organizzato dalla Axiom, inizialmente previsto appunto per ottobre 2021 ma posticipato di uno o due anni. Si pensava che questo volo della Axiom sarebbe diventato il primo volo spaziale interamente commerciale, ma l'annuncio di Inspiration4 lo anticipa.

