LG abbandona il mercato degli smartphone

Che succederà agli smartphone attualmente nelle mani degli utenti?

C'è stato un tempo in cui uno smartphone era un dispositivo innovativo, che evocava meraviglia e atmosfere futuristiche: molti ricorderanno, per esempio, le code al di fuori degli Apple Store in attesa dell'ultimo modello di iPhone.

Oggi lo smartphone è per lo più un oggetto di uso comune, e anche la sua evoluzione sembra essersi fermata: al di là dell'adozione di componenti più o meno potenti, più o meno eleganti, più o meno alla moda, da tempo non si assiste a un'innovazione che separi davvero un dato modello dagli altri.

Anche il mercato degli smartphone si è in qualche modo acquietato. Alcuni grandi nomi la fanno da padrone e altri, che s'erano scavati nicchie in cui vivere dignitosamente, hanno visto il proprio spazio vitale ridursi progressivamente, tanto da arrivare al punto in cui i ricavi si trasformano in perdite e restare nel mercato smette di avere senso.

Questo è ciò che è successo a LG, azienda che peraltro ha introdotto molte delle innovazioni che oggi fanno parte del corredo standard degli smartphone e che ora ha annunciato l'abbandono del settore.

Pur avendo prodotto modelli di tutto rispetto, LG non è mai riuscita a ottenere l'apprezzamento e la notorietà di altri produttori, come Samsung, che per molte persone è ancora una sorta di "standard de facto" quando si parla di smartphone Android: la qualità della sua offerta forse non è stata eguagliata da un marketing sufficientemente aggressivo, e troppi utenti non hanno ritenuto che gli smartphone targati LG fossero all'altezza della concorrenza.

Il Web è pieno di articoli e video (un esempio recente nel video, in inglese, che riportiamo in coda all'articolo) che comparano i prodotti LG con quelli dei concorrenti ritenuti più blasonati, e le conclusioni sono sempre le stesse: LG offre in genere qualità hardware superiore a prezzi inferiori. Però, a causa di debolezze su altri fronti (come una mancanza di coerenza nelle interfacce, o le già citate errate strategie di marketing), ha fallito nel conquistare gli utenti.

Qualunque sia la ragione profonda per questo fallimento, i giochi ormai sono fatti. LG abbandona il campo, e ciò non solo lascia irrealizzate le promesse sulle quali l'azienda stava lavorando, come gli schermi trasparenti e quelli arrotolabili (mentre quelli rotanti hanno fatto in tempo ad arrivare sul mercato); getta anche nel dubbio quanti oggi posseggono uno smartphone LG perfettamente funzionante e lecitamente si chiedono: che succederà ora?

LG ha fornito una risposta a questa domanda, anche se tale risposta non è del tutto soddisfacente. Ha infatti garantito che continuerà a fornire aggiornamenti ai dispositivi supportati, ma s'è scordata di indicare per quanto tempo abbia intenzione di farlo. Si sa che intende installare Android 11 e Android 12 su determinati modelli, ma non quanto durerà il supporto.

In linea di massima, si può ipotizzare che fino alla fine del 2021 non ci saranno sorprese. Se poi il supporto continuerà ancora nell'anno nuovo resta da vedere. Pertanto, chi ha intenzione di acquistare uno smartphone nuovo farà forse bene a non gettarsi su LG, a meno che non si trovi davanti a un'offerta eccezionale varata per eliminare le scorte, e tenendo presente che, magari tra un anno, potrebbe non ricevere più gli aggiornamenti.