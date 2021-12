L'utility gratuita che risolve i problemi di usabilità in Windows 11

Windows 11 Fixer ripristina le funzionalità eliminate da Microsoft e permette di operare diverse personalizzazioni.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-12-2021] Commenti

Se siete tra quanti hanno già installato Windows 11 ma non siete del tutto soddisfatti di certe scelte peculiari operate da Microsoft (la posizione della barra, per esempio, o il nuovo menu contestuale) su GitHub c'è una piccola utility open source che può fare al caso vostro.

Si chiama Windows 11 Fixer e, come si capisce dal nome, è nata per sistemare tutte quelle particolarità di Windows 11 che l'autore del programma considera un errore, partendo dalla rimozione di certe opzioni che erano presenti in Windows 10.

Basato sul framework .Net Core 5.0 (comunque incluso nell'archivio scaricabile da GitHub), Windows 11 Fixer non è complicato da usare: per ogni opzione disponibile sono presenti dei controlli che permettono di attivarla, di disattivarla, o di lasciare invariato il comportamento attuale del sistema.

Grazie a questo software è possibile quindi personalizzare l'aspetto della barra dei task, ripristinare il menu contestuale di Windows 10, migliorare l'usabilità di Esplora File, cambiare diverse impostazioni del sistema e installare alcuni programmi utili.

Tra questi ultimi c'è anche ThisIsWin11, un altro programma che mette a disposizione diverse funzionalità per la personalizzazione del sistema ma che è anche un po' più complicato da usare, in quanto offre un maggior numero di opzioni: l'uso è pertanto consigliato a quanti non siano ancora soddisfatti dopo aver adoperato Windows 11 Fixer.

Qui sotto, uno screenshot della schermata principale di Windows 11 Fixer.