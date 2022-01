È Baby Shark il video più visto di sempre su YouTube

Altro che Gangnam Style: la canzoncina ha superato i 10 miliardi di visualizzazioni.

Dieci anni fa il brano Gangnam Style del rapper sudcoreano Psy divenne una sorta di caso del web perché, avendo acquisito una popolarità impressionante, fu il primo video su YouTube a superare i due miliardi di visualizzazioni, riuscendo anche a mandare in tilt il contatore della piattaforma.

Cinque anni dopo, nel 2017, il record di Gangnam Style - che, al momento in cui scriviamo, ha ormai superato i tre miliardi di visualizzazioni - venne battuto da un altro video musicale (See you again di Wiz Khalifa) che sfiorò i tre miliardi di visualizzazioni. Ora, però, entrambi i risultati sono stati polverizzati.

Baby Shark, tormentone per bambini pubblicato nel 2016 dall'emittente sudcoreana per bambini Pinkfong, ma che da noi divenne particolarmente popolare nel 2019, ha superato la bellezza di 10 miliardi di visualizzazioni, non soltanto conquistando il primo posto nella classifica dei video più visti di sempre su YouTube ma anche guadagnando un notevole distacco sul video in seconda posizione.

Lì troviamo infatti Despacito di Luis Fonsi, che deve però accontentarsi di "soli" 7,7 miliardi di visualizzazioni.

Nonostante sia in circolazione da quasi sei anni, Baby Shark non è svanito nell'oblio ma è riuscito a rinnovare la propria popolarità nel tempo: lo scorso anno ha addirittura ottenuto uno show televisivo dedicato su Nickelodeon.

L'accortezza di Pinkfong, che pure è un canale con finalità educative e che non punta alla fama in quanto tale, è stata quindi saper riaccendere l'attenzione sul prodotto ogni volta che questa accennava a venir meno. In una società basata sullo spettacolo, è una capacità che paga.