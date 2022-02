Firefox e Chrome 100, millennium bug in miniatura

Secondo Mozilla il numero di versione a tre cifre metterà in crisi diversi siti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-02-2022] Commenti (3)

C'è stato un tempo in cui i numeri di versione dei software aumentavano lentamente. Poi Google ha deciso di lanciarsi al galoppo con Chrome - presto imitato dai concorrenti - e così oggi non pare strano constatare come sia Chrome stesso che Firefox si stiano avvicinando alla centesima versione.

Il problema è che il numero di versione, per un browser, non è soltanto un'indicazione di quanto sia recente l'applicazione usata: è anche un parametro dello User Agent che viene passato ai siti, i quali possono prenderlo in considerazione per gestire la propria visualizzazione arrivando a negarla se si presenta un browser in versione non supportata.

Si può così iniziare a capire dove stia il potenziale problema prossimo venturo: siti abituati a vedersi servire un numero di versione a due cifre saranno in grado di gestire anche un numero di versione a tre cifre, o sorgeranno dei problemi?

La domanda, che sembra una specie di Millennium bug in miniatura, è tanto seria che sia Mozilla sia Google hanno deciso di condurre degli esperimenti per vedere come i siti si sarebbero comportati, ottenendo una risposta non disastrosa ma nemmeno troppo confortante.

Siti non esattamente secondari - come quelli di HBO, Bethesda, Yahoo e Slack - hanno dato problemi di vario tipo, dalla semplice segnalazione del fatto che il browser non è supportato sino a malfunzionamenti nell'interfaccia.

«Poiché non esiste un'unica specifica da seguire» - ha spiegato Mozilla - «i diversi browser adottano diversi formati per lo User Agent e per l'analisi dello User Agent da parte di specifici siti. È quindi possibile che il codice di alcune librerie non tenga in considerazione i numeri di versione a tre cifre».

La soluzione? Chi mantiene quelle librerie deve sbrigarsi a verificarne la compatibilità con Chrome 100 e Firefox 100, i cui rilasci sono previsti rispettivamente per il 29 marzo e per il 3 maggio, e chi gestisce i siti deve naturalmente essere certo di usare librerie aggiornate.

Gli utenti dal canto loro possono fare poco se non cambiare lo User Agent qualora incontrino un sito che non funziona, ma non tutti si sentono a loro agio nell'agire in questo modo.

Per evitare proteste, Mozilla e Chrome hanno deciso di limitare il numero di versione mostrato da Firefox e Chrome a 99 almeno per i primi tempi, indicando il numero reale in un'altra parte dello User Agent. Sul lungo periodo è certo, comunque, che i vari webmaster debbano adeguarsi al galoppare delle versioni.