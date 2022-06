Google, Meet e Duo diventeranno una cosa sola

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-06-2022] Commenti

Sappiamo che a Google piace sperimentare, ma tale pratica nel corso degli anni ha portato a conseguenze capaci di generare confusione negli utenti.

Per esempio, nel solo campo delle videochiamate e della messaggistica, a un certo punto Google ha avuto attive contemporaneamente le applicazioni Hangouts, Duo, Allo e Meet; non erano l'una esattamente identica all'altra, eppure fornivano servizi talmente simili da creare un panorama decisamente poco chiaro per gli utenti i quali, per semplicità, trovavano più pratico rivolgersi altrove.

La situazione è migliorata col passare del tempo grazie all'eliminazione dei doppioni: Allo ha chiuso i battenti nel 2018, mentre Hangouts è stato sostituito - da Google Chat per quanto riguarda la messaggistica e da Meet per quanto riguarda le videochiamate - lo scorso anno.

Ora è giunto il momento di fare un passo ulteriore: Google Duo e Google Meet si fonderanno in un'unica, nuova creatura, che prenderà il nome di Google Meet. Il piano prevede inizialmente che Duo venga arricchito delle funzioni di Meet e, una volta che questa fase sarà stata completata, il nuovo Duo venga rinominato Meet.

A quel punto Google ritirerà la versione "classica" di Meet poiché sarà attiva quella nuova, nata dall'unione delle funzioni del vecchio Meet e di Duo (il cui marchio cesserà di essere adoperato).

Lo scenario complessivo si avvia quindi verso una decisa semplificazione: di tutta la costellazione di applicazioni per la comunicazione istantanea (in modalità testuale o video) che Google ha realizzato alla fine resteranno solo Chat e Meet.