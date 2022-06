Tesla e la batteria che dura 100 anni

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-06-2022] Commenti (3)

Una delle questioni più sentiti quando si parla di veicoli elettrici è quella che riguarda le batterie: al di là dei tempi necessari per la ricarica, è noto che sono tutt'altro che eterne e che dopo un certo periodo di tempo vanno sostituite, con costi non indifferenti.

Inoltre, la loro produzione non è esattamente green: l'estrazione di alcuni elementi indispensabili per le batterie agli ioni di litio (come il cobalto, usato per gli elettrodi) non soltanto è inquinante, ma anche pericolosa per i minatori, che possono sviluppare malattie respiratorie e altri problemi di salute.

La ricerca di un'alternativa alle attuali batterie ha portato Tesla, forse il più famoso produttore di veicoli elettrici, a rivolgersi all'esperto Jeff Dahn della Dalhousie University di Halifax, insieme al quale nel 2016 ha fondato la propria divisione Advanced Battery Research.

Qui è nata l'idea di un nuovo tipo di batteria, recentemente descritta in uno studio pubblicato su Journal of the Electrochemical Society dall'accattivante titolo Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]O2 as a Superior Alternative to LiFePO4 for Long-Lived Low Voltage Li-Ion Cells, a base di nichel.

L'utilizzo del nichel è la chiave che consente di realizzare batterie che offrono una densità energetica superiore a quella delle batterie LiFePo4, il che consente quindi di realizzare accumulatori di dimensioni più contenute rispetto a quelli attuali, pur offrendo la stessa autonomia al veicolo, oppure ovviamente di realizzare accumulatori delle medesime dimensioni degli attuali e che consentono di ottenere un'autonomia superiore.

La possibilità di ridurre le dimensioni delle batterie, e quindi il numero delle celle, porta ad aver un bisogno inferiore di quegli elementi (come il già citato cobalto) la cui estrazione è problematica per i motivi descritti.

I vantaggi però non sono tutti qui. La nuova tecnologia consente anche di produrre batterie con una vita molto più lunga: in condizioni ideali, in cui la temperatura è tenuta costante a 25 gradi Celsius, secondo lo studio una batteria del tipo ideato da Tesla può arriva a durare intorno ai 100 anni.

Ovviamente, non è possibile sapere se e quando vedremo in vendita una Tesla equipaggiata con queste nuove batterie. I risultati raggiunti sinora devono essere però sicuramente graditi all'azienda di Elon Musk, che ha rinnovato la collaborazione con Jeff Dahn fino al 2026. Speriamo, per allora, di riuscire a vedere anche qualche prodotto concreto.