YouTube ora supporta lo zoom con due dita

Ma solo se si usa la versione Premium, almeno per ora.

Se siete tra gli utenti di YouTube Premium (il servizio a pagamento della popolare piattaforma) fino al prossimo 1 settembre avete a disposizione, in via sperimentale, una nuova funzionalità: il pinch to zoom.

In pratica, ciò significa che è possibile, operando con l'applicazione ufficiale per smartphone, ingrandire e rimpicciolire i video di YouTube avvicinando e allontanando due dita, esattamente come ormai tutti sono abituati a fare con le foto del telefono (e non solo).

Per attivare l'opzione, è necessario accedere alla sezione Prova nuove funzioni (Try new features); dalla richiesta di attivazione alla possibilità effettiva di usare lo zoom potrebbe passare qualche tempo ma, dal momento in cui sarà disponibile, si potrà ottenere un ingrandimento fino a 8 volte.

Da oggi al 1 settembre YouTube raccoglierà dati sull'utilizzo dello zoom, in base ai quali deciderà come migliorare la funzionalità e, eventualmente, se e quando metterla a disposizione anche degli utenti del "normale" YouTube.