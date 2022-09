iPhone 14, poche novità ma prezzi in crescita

Il nuovo modello di melafonino costa in Europa molto più che negli Stati Uniti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-09-2022] Commenti (2)

Come da programma, mercoledì 7 settembre Apple ha presentato la nuova generazione di iPhone e Apple Watch, periodico aggiornamento incrementale dei propri prodotti di punta, senza novità tali da far gridare al miracolo.

La vera discontinuità rispetto al passato non sta nelle caratteristiche hardware, ma nel prezzo, che rispetto a quello del modello precedente è aumentato in tutto il mondo tranne che negli Stati Uniti: comprare un iPhone 14 nel Regno Unito, in Australia, in Giappone o anche in Italia costa sensibilmente di più che acquistarlo nella nazione in cui viene progettato.

In alcuni Stati, gli aumenti sono relativamente contenuti - per esempio il modello standard in Australia vede il proprio prezzo crescere di appena 50 dollari australiani (meno di 35 euro) rispetto all'iPhone 13 - mentre in altre zone del mondo gli incrementi sono più marcati.

In Europa l'iPhone 14 standard costa 100 euro più della stessa versione dell'iPhone 13: 999 euro contro 899. Ancora: l'iPhone 14 Pro costa 1.299 euro, mentre l'iPhone 13 Pro costava 1.149 euro; l'iPhone 14 Pro Max costa 1.449 euro, mentre l'iPhone 13 Pro Max costava 1.249 euro.

L'iPhone 14 Plus non ha un diretto corrispondente nella generazione precedente, ma anch'esso non è certo economico - costa 1.049 euro - e, come tutti gli altri modelli, viene venduto a un prezzo di circa il 30% più alto rispetto a quello praticato negli Stati Uniti.

Apple non ha indicato ufficialmente le ragioni per questa politica, ma gli analisti sono stati rapidi a individuare tre motivi: l'aumento dei prezzi dei componenti, l'inflazione, e i tassi da cambio tra le valute, non più relativamente stabili come in passato.

Considerando la situazione globale e l'esempio appena fornito da Apple, c'è ora da aspettarsi che anche gli altri grandi produttori ne seguano l'esempio; in particolare, attendiamoci aumenti da parte di Samsung e magari anche da parte di Google, che il mese prossimo presenterà la prossima generazione di Pixel.