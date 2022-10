Apple capitola ufficialmente: adotterà USB-C

Ma non è chiaro se solo in Europa o anche nel resto del mondo.

«Ovviamente, dovremo adeguarci»: è con queste parole che Greg Joswiak, vicepresidente senior di Apple, ammette che l'azienda ha deciso di capitolare di fronte all'Unione Europea: come già si sospettava, doterà tutti i propri iPhone e iPad di porte USB-C.

La decisione è stata resa pubblica da Joswiak durante un'intervista con un'inviata del Wall Street Journal, durante la quale il dirigente di Apple non ha mancato di sottolineare come l'azienda per cui lavora si sia sempre operata, a suo dire, per rispettare le leggi e le normative.

Per esempio, in passato ha operato affinché i vari iDevice fossero compatibili con gli apparecchi acustici e, quando la UE, una decina di anni fa, ha preteso l'adozione di micro-USB, Apple s'è adeguata, anche se a suo modo.

Poiché la preoccupazione di fondo della UE era evitare il proliferare degli adattatori, Apple ha deciso non di adottare lo standard indicato dalle autorità di Bruxelles ma di offrire un'alternativa - a detta di Joswiak - equivalente, ossia facendo in modo che i cavi non fossero integrati negli alimentatori, ma venissero a essi collegati tramite una presa del tipo USB-A.

In tal modo ciascun utente avrebbe potuto scegliere il caricabatterie o l'accessorio preferito, pur consentendo a Apple di mantenere in vita il connettore proprietario.

In questo caso, però, sembra che non ci saranno trucchi analoghi. «Non abbiamo altra scelta se non fare come facciamo in tutto il mondo, ossia adeguarci alle leggi locali» ha ribadito il vicepresidente di Apple.

D'altra parte, Joswiak non ha precisato se l'adeguamento riguarderà soltanto i dispositivi Apple venduti in Europa, o se l'adozione di USB-C avrà effetto in tutto il mondo: a Cupertino potrebbero anche decidere di creare, per ogni iPhone, iPad e via di seguito, una variante europea con porta USB-C da affiancare alla variante "per il resto del mondo" con porta Lightning.

In ogni caso, nel rispetto delle normative europee, gli iPhone e gli iPad venduti nel Vecchio Continente dovranno forzatamente essere dotati di USB-C soltanto a partire dal 2024.