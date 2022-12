L'app Immuni va in pensione

Dal 31 dicembre cesserà di fornire il tracciamento: potrà essere usata soltanto per visualizzare i Green Pass già scaricati.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-12-2022] Commenti (1)

Non è soltanto il 2022 a finire il prossimo 31 dicembre: lo stessa data segna anche infatti l'ultimo giorno di attività di Immuni, la discussa app lanciata in occasione dell'emergenza da Covid-19 come strumento per tracciare i contatti che potessero aver contratto il virus.

Il Ministero della Salute ha fatto sapere che con l'inizio del 2023 Immuni non sarà più aggiornata, verrà tolta dall'App Store, da Google Play e dalla Huawei AppGallery, e non potrà più essere usata per il tracciamento né per scaricare nuove certificazioni verdi (il cosiddetto Green Pass).

«ATTENZIONE: l'App Immuni non sarà più disponibile dal 31 dicembre 2022» si legge sul sito dedicato ai Green Pass. «Le Certificazioni verdi COVID-19 scaricate prima di tale data continueranno ad essere disponibili nell'App presente sul tuo dispositivo mobile, ma non sarà possibile aggiornare l'App e la data di scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 già acquisite, inoltre, non sarà possibile scaricare nuove certificazioni. Se cambi dispositivo non potrai più accedere all'App».

Chi vorrà conservare Immuni potrà quindi continuare ad adoperarla per visualizzare le certificazioni già scaricate; per quelle nuove, dovrà rivolgersi ad app alternative, come IO, al fascicolo sanitario o al sito dedicato predisposto dal Ministero.