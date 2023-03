iPhone, gli SMS di emergenza via satellite arrivano anche in Italia

I possessori di iPhone 14 potranno chiamare aiuto anche in assenza di connessione cellulare o Wi-Fi.

Se possedete una qualsiasi delle varianti dell'iPhone 14, entro la fine di questo mese avrete accesso a una particolare funzionalità finora disponibile soltanto in alcuni Paesi esteri: la possibilità di inviare messaggi, in caso di emergenza, via satellite.

Oltre all'Italia anche Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo potranno, a partire dagli ultimi giorni di marzo, utilizzare Emergency SOS via Satellite che consente di inviare un SMS ai servizi di emergenza tramite la costellazione di satelliti Globalstar.

Chi si dovesse trovare in condizioni di emergenza e privo di un segnale cellulare o Wi-Fi potrà quindi chiamare comunque i soccorsi (seppure non direttamente), anche se Apple ricorda che ci sono alcuni limiti: innanzitutto bisogna tenere presente che per l'invio del messaggio possono occorrere alcuni minuti; poi, che ostacoli come del semplice fogliame possono rendere difficoltosa o addirittura impossibile la comunicazione con i satelliti. Se possibile, quindi, meglio raggiungere una zona completamente aperta per garantire l'invio.

Inoltre, Apple sottolinea anche che la connettività satellitare potrebbe non funzionare qualora ci si trovi al di sopra dei 62 gradi di latitudine.

Accedendo al servizio di emergenza, l'iPhone porrà all'utente alcune domande per valutarne lo stato di salute e indicherà come posizionare lo smartphone per garantire la connessione migliore. Quindi le domande, le risposte e i messaggi seguenti verranno inviati «ai centri con personale specializzato istruito da Apple, che chiamerà i soccorsi per conto della persona coinvolta».

È bene infine precisare che il servizio SOS Emergenza è gratuito per i primi due anni dall'attivazione di iPhone 14; in seguito sarà necessario versare una quota che però, al momento, non è stata ancora rivelata: dopotutto, l'iPhone 14 ha debuttato soltanto lo scorso settembre.