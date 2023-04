Windows 11, il tasto Stamp cambia funzione

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-04-2023] Commenti (1)

Sin dai tempi di Windows 95, gli utenti di Windows che vogliano acquisire uno screenshot del proprio desktop (e delle applicazioni aperte) possono semplicemente premere il tasto Stamp (Print Sceen) della tastiera per far sì che l'immagine desiderata venga copiata negli Appunti.

Non tutti gli utenti però sono a conoscenza di questa funzione né del fatto che, per poi salvare l'immagine o adoperarla come credono, non devono far altro che copiarla all'interno di un software per la modifica delle immagini (come il semplice Paint) o anche all'interno di documenti.

Per rendere più utile e immediato il funzionamento del pulsante Stampa, prossimamente esso, all'interno di Windows 11, cambierà funzione: non acquisirà direttamente uno screenshot ma aprirà lo Strumento di cattura (Snipping Tool), rendendo più evidente per l'utente l'intero processo.