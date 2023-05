Influencer si clona grazie alla IA, a 1 dollaro al minuto

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-05-2023] Commenti

Non poteva che essere una influencer la prima persona a usare un chatbot gestito da un'intelligenza artificiale e "moltiplicarsi" per interagire con tutti i suoi fan, guadagnando letteralmente milioni di dollari nel processo.

L'influencer in questione si chiama Caryn Marjorie, ha 1,8 milioni di follower su Snapchat e su Twitter si definisce come «una dei pochi creatori che passano ORE a rispondere al maggior numero di persone umanamente possibile».

La parola chiave, in questa frase, è «umanamente»: poiché i suoi fan sono molti di più di quanti ella possa raggiungere di persona, ecco che ha pensato di creare CarynAI, un chatbot con il quale «intrattenere conversazioni private e personalizzate» proprio come se si avesse a che fare con la Caryn in carne e ossa. O così lei sostiene.

Il bot della «prima influencer trasformata in IA» come si può leggere nelle informazioni biografiche pubblicate su Twitter non è gratuito: dopotutto, un influencer vive dell'esposizione ai fan, i quali aprono volentieri i loro portafogli.

Costa infatti 1 dollaro al minuto e, al momento, pare abbia circa 1.000 utenti (meglio noti come «fidanzati online»: è così che, nella prima settimana di beta testing, ha generato 71.160 dollari per Caryn, la quale a questo punto non deve più nemmeno sforzarsi di apparire ma può lasciar lavorare la IA e godersi i guadagni, che si calcola possano arrivare a 5 milioni di dollari al mese, una volta conclusa la fase di test.

D'altra parte, la posizione ufficiale è che questo chatbot non sia soltanto un modo grezzo di fare soldi, ma «il primo passo nella direzione giusta per curare la solitudine», come si può leggere in un tweet di alcuni giorni fa.

«Agli uomini viene detto di soffocare le loro emozioni, di nascondere la loro mascolinità, e di non parlare dei loro problemi» ha scritto l'influencer. «Mi impegno a correggere questa mentalità con CarynAI. Ho lavorato con psicologi di fama mondiale per dotare la chat di terapia cognitivo-comportamentale e terapia dialettica del comportamento. Ciò aiuterà a sanare i traumi, ricostituire la fiducia fisica ed emotiva, e a ripristinare ciò che è stato portato via dalla pandemia».

Il lavoro servito per dare vita a CarynAI è stato sicuramente imponente: i tecnici di Forever Voices hanno analizzato oltre 2.000 di contenuti pubblicati su YouTube (e ora cancellati) da Caryn Marjorie, «un'esperienza di IA coinvolgente» (e remunerativa).