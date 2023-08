Da Microsoft uno strumento che attiva le funzioni nascoste di Windows 11

Secondo te quale di queste previsioni si realizzerà per prima? La maggior parte degli acquisti avverrà attraverso il web. Ci sarà in media uno smartphone per ogni abitante del pianeta. Le aziende utilizzeranno Facebook e Twitter come mezzo principale di assistenza ai clienti. La maggior parte dei nostri dati saranno sul cloud, non sui nostri Pc. La maggior parte degli utenti accederanno al web tramite rete mobile.

