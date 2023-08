Chrome, nuova interfaccia: ecco come abilitarla

Il Chrome 2023 Refresh è già disponibile nella versione stabile: vi spieghiamo come attivarlo.

Con il rilascio di Chrome 116, avvenuto lo scorso 18 agosto, Google ha rivisto l'interfaccia del proprio browser Chrome 2023 Refresh.

L'aspetto di Chrome non è stato completamente stravolto, ma gli sviluppatori hanno apportato alcune modifiche estetiche e funzionali: per esempio l'interfaccia ora si basa completamente sui principio di design noti come Material You e guadagna caratteristiche come gli angoli arrotondati nei menu o nella barra degli indirizzi, o un nuovo aspetto per la finestra del profilo.

La Ominbox ora offre un pulsante per accedere rapidamente alle informazioni sul sito web che si sta visitando e gestire le autorizzazioni, mentre nel menu ora sono apparse le icone accanto a ogni voce.

Se già adoperate Chrome 116 ma non avete ancora incontrato alcuna di queste novità, ciò è semplicemente dovuto al fatto che la nuova interfaccia non è attiva per default: chi vuole adottarla deve abilitarla tramite le impostazioni avanzate del browser.

Per farlo, è necessario digitare chrome://flags nella barra degli indirizzi e, nella scheda che si aprirà, cercare le opzioni corrispondenti, operazione che si può compiere semplicemente scrivendo refresh nella barra di ricerca.

A questo punto si dovranno abilitare le due opzioni Chrome Refresh 2023 e Chrome WebUI Refresh 2023, aprendo i menu a tendina e selezionando Enabled. Un riavvio del browser e la nuova interfaccia sarà visibile.

Per tornare al vecchio aspetto del browser basterà raggiungere nuovamente le medesime opzioni e cambiare l'impostazione da Enabled a Disabled.