Il browser di Samsung salta da Android a Windows

Samsung Internet si può scaricare dal Microsoft Store.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-12-2023] Commenti

Probabilmente non c'è davvero bisogno di un'ulteriore alternativa per quanto riguarda i browser Internet ma, se siete affezionati utenti del browser che Samsung ha realizzato per Android e preinstalla su tutti i suoi smartphone, ora potete usarne anche l'edizione per Windows.

Rilasciato unicamente attraverso il Microsoft Store e, al momento in cui scriviamo, non ancora disponibile in tutto il mondo ma soltanto in alcuni Paesi, Samsung Internet si basa su Chromium e dispone di funzionalità di adblocking e anti-tracking integrate.

Consente inoltre di sincronizzare alcuni dati tramite Samsung Cloud: al momento è possibile farlo per la cronologia, i segnalibri e le schede aperte, ma non per le password o altri dati.

Poiché si basa su Chromium, il browser consente l'installazione delle estensioni realizzate per Chrome: ciò è particolarmente utile poiché questa prima incarnazione di Samsung Internet sembra piuttosto limitata dal punto di vista delle funzionalità, e le estensioni possono aiutare a colmare le lacune.

Come la versione per Android, Samsung Internet è gratuito e, come abbiamo già ricordato, si può scaricare esclusivamente dal Microsoft Store.