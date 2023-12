Turbo Pascal compie 40 anni

L'IDE di Borland ha segnato la storia dell'informatica.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-12-2023] Commenti (1)

Lo scorso 1 dicembre è stato un anniversario importante per la storia della programmazione: Turbo Pascal ha compiuto 40 anni.

Per gli sviluppatori ormai non proprio più "di primo pelo", l'espressione Turbo Pascal evoca probabilmente ricordi di lezioni d'informatica e programmazione, e ciò naturalmente non è casuale: Turbo Pascal rese semplice ed economico programmare in Pascal, il linguaggio di programmazione creato da Niklaus Wirth nel 1970 per incoraggiare l'adozione della programmazione strutturata e, per questo, molto adoperato a fini didattici.

Turbo Pascal, che includeva in sé sia un compilatore (peraltro molto veloce) che un IDE, venne sviluppato da Borland e negli anni '80 riscosse un successo davvero notevole, non soltanto perché riuniva in un unico prodotto tutti gli strumenti necessari per programmare in Pascal, ma anche perché esso veniva venduto a un prezzo decisamente modico: 50 dollari.

La fortuna di Turbo Pascal durò finché il DOS fu il sistema operativo più utilizzato; con la vasta diffusione di Windows non sparì, ma si trasformò in Delphi e guadagnò il supporto alla programmazione a oggetti.

Le vicende che portarono alla fine di Borland, che infine cedette la divisione che si occupava di creare gli strumenti per lo sviluppo software a Embarcadero, furono in parte responsabili del declino di Delphi che, come il Pascal, subì la concorrenza di C e C++.

Delphi, d'altra parte, è tuttora sviluppato e, seppur ormai non esattamente tra i linguaggi più popolari, tuttora apprezzato: la versione 36 del compilatore Delphi per Win32 è stata appena rilasciata, e quel "36" è un contatore che risale sino alla prima versione di Turbo Pascal, come spiega un post nel blog ufficiale di Embarcadero.

Il Pascal non sopravvive peraltro soltanto in Delphi: ne esiste anche un'implementazione open source, chiamata FreePascal, per la quale esiste anche un IDE molto completo e compatibile con Delphi, Lazarus.