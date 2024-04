Google licenzia 28 dipendenti che scioperano contro la collaborazione con Israele

Avevano occupato la sede a New York e scioperato contro il progetto di fornire military intelligence all'esercito israeliano a Gaza.

28 dipendenti della sede Google di New York sono stati licenziati per aver scioperato; secondo Google, avrebbero anche occupato l'azienda per più di 10 ore impedendo ai colleghi non in sciopero di lavorare.

I lavoratori licenziati, che durante l'occupazione indossavano la kefiah palestinese e cantavano canzoni di protesta, negano di aver impedito fisicamente di accedere alla sede e di lavorare.

Lo sciopero e l'occupazione sono stati proclamati per chiedere a Google di uscire dal progetto Nimbus nel campo della cosiddetta "military intelligence", finanziato dalle forze armate israeliane per 1,2 miliardi di dollari.

L'applicazione in corso permetterebbe all'esercito israeliano di individuare a Gaza presunti terroristi e obbiettivi appartenenti a Hamas ma con un margine di errore intorno al 10%, il che vuol dire che potrebbero esserci vittime civili come donne e bambini.

L'occupazione ha già fatto più di 30mila vittime, in gran parte bambini, donne e anziani e ha trasformato Gaza in un'immensa tendopoli con la popolazione stremata da fame e da carenza di medicine e di cure mediche.