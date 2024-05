Winamp apre il proprio codice sorgente

Ma non sembra che intenda seguire la strada dell'open source.

Con un annuncio datato 16 dicembre (per restare nella parte alta della pagina relativa agli annunci, immaginiamo), Winamp ha annunciato l'intenzione di «aprire» il proprio codice sorgente.

Quello che un tempo era il re dei player ha avuto negli ultimi anni una vita travagliata ed è rinato lo scorso anno sotto forma di piattaforma web; pur avendo un certo numero di sostenitori, i fasti del passato sono lontani.

La data in cui avverrà l'apertura del codice è ancora lontana - l'operazione si compirà dopo l'estate, il prossimo 24 settembre - e da qui ad allora tutto può succedere, considerati i ritardi e i rinvii che hanno caratterizzato la storia recente di Winamp ma, se tutto andrà come dovrebbe, a quel punto gli sviluppatori di tutto il mondo potranno guardare come funzionano le cose "sotto al cofano".

La licenza prescelta per il rilascio del codice non è stata ancora annunciata ma, se stiamo a quanto scritto nel post ufficiale, non sembra che l'intenzione sia consentire la creazione di fork di Winamp, adottando magari una licenza open source; l'impressione è che invece si intenda concedere l'accesso al codice a quanti intendano contribuire allo sviluppo.

L'annuncio parla infatti esplicitamente di «consentire all'intera community di partecipare al suo [di Winamp, NdR] sviluppo. È un invito a una collaborazione globale, in cui sviluppatori in tutto il mondo possono contribuire con la loro esperienza, le loro idee e la loro passione, per aiutare l'evoluzione di questo software emblematico».

Più che di una "liberazione" del codice, insomma, sembra che si tratti di una richiesta di aiuto nello sviluppo da parte di volontari e appassionati, che si ritroverebbero a contribuire per passione a quello che resta, alla fine, il prodotto di un'azienda che conta di fare utili.

Ulteriori dettagli saranno certamente rivelati nei prossimi mesi, e a quel punto sarà più semplice capire che cosa intenda Winamp quando parla di «aprire» il codice.