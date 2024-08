Windows 11, Microsoft è più ligia nei controlli

Installare Windows 11 anche se non si rispettano i requisiti hardware è più difficile - ma ancora possibile.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-08-2024] Commenti (2)

Foto di Windows

Prima o poi doveva succedere: Microsoft ha eliminato uno dei "trucchi" che si potevano utilizzare per installare Windows 11 aggirando i controlli sulla compatibilità hardware.

Come tutti probabilmente sapranno, Windows 11, a differenza dei suoi predecessori, ha dei requisiti molto precisi per quanto la presenza del chip TPM 2.0 o i processori: se questi non sono rispettati, l'installazione non può essere portata a termine.

Dato che però i requisiti non sono strettamente tecnici - Windows 11 può funzionare anche con processori non inclusi nella lista di quelli supportati, sebbene sia possibile che si generino errori - col tempo sono apparsi diversi sistemi per aggirare il controllo che certifica la compatibilità.

Uno di questi era piuttosto semplice da usare: in fase di aggiornamento del computer da Windows 10 a Windows 11, era sufficiente lanciare manualmente il programma di installazione (setup.exe) con il parametro specifico /product server.

Con il rilascio della build 27686 - disponibile per gli iscritti a Windows Insider - questo sistema non è più utilizzabile: per gli utenti comuni, ciò significa che non sarà più possibile adoperarlo a partire dal rilascio di Windows 11 24H2.

La build in questione introduce peraltro ulteriori restrizioni: Windows 11 non si installa se rileva un processore che non supporta le istruzioni SSE4.2 (introdotte nel 2008), come peraltro era stato già previsto alcuni mesi fa.

Nonostante la novità, installare Windows 11 quand'anche non si rispettino i requisiti hardware resta tutt'altro che impossibile: per esempio, eseguire un aggiornamento usando il comando setupprep.exe /product server (anziché setup.exe) al momento tuttora funziona, e anche i supporti di installazione creati con Rufus per ora non danno problemi.