Windows Recall torna in ottobre

Microsoft sta per reintrodurre la funzionalità che scatta screenshot periodici dello schermo.

Immagine: Microsoft.

Presentato, criticato a causa dei problemi di sicurezza e di privacy e quindi ritirato, Windows Recall sta per tornare.

La funzionalità che scatta periodicamente uno screenshot di quanto avviene sul PC a lo esamina tramite algoritmi di IA per consentire all'utente di ricostruire la propria attività è a quanto pare una caratteristica troppo importante dei Copilot+ PC per rinunciarvi così alla leggera: Microsoft quindi ne ha annunciato il ritorno a ottobre.

In quel mese sarà integrata nelle build di Windows 11 disponibili per gli iscritti a Windows Insider, e sarà attiva di default, ma solo su quei PC che corrispondono ai requisiti indicati per essere classificati come Copilot+ PC.

È evidente, quindi, che l'intenzione dell'azienda è alla fine di reintrodurre Recall nella versione di Windows disponibile al grande pubblico, e ciò era certamente prevedibile; quel che non sappiamo è quali modifiche Microsoft stia apportando a Recall per affrontare tutte le critiche mosse negli scorsi mesi.

Su questo argomento per ora il silenzio è assoluto: con ogni probabilità informazioni più precise saranno diffuse quando il rilascio di Recall sarà vicino.